Piazza Affari: scambi al rialzo per NewPrinces
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo agroalimentare italiano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di NewPrinces rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di NewPrinces sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 17,04 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 16,62. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 17,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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