Piazza Affari: scambi in positivo per NewPrinces

(Teleborsa) - Avanza il gruppo agroalimentare italiano , che guadagna bene, con una variazione del 2,48%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di NewPrinces più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, NewPrinces è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 17,06 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 17,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```