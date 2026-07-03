Piazza Affari: andamento sostenuto per NewPrinces
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo agroalimentare italiano, che lievita del 2,05%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di NewPrinces più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di NewPrinces sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 16,58 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 16,22. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 16,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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