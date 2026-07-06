Piazza Affari: scatto rialzista per Leonardo

(Teleborsa) - Rialzo per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,47%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Leonardo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo del contractor italiano nel settore Difesa mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 55,95 Euro. Rischio di discesa fino a 53,36 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 58,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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