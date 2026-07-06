Milano 17:35
52.959 +0,27%
Nasdaq 21:50
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Dow Jones 21:50
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Londra 17:35
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Vendite dettaglio Unione Europea (YoY) in maggio

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Vendite dettaglio Unione Europea (YoY) in maggio
Unione Europea, Vendite dettaglio in maggio su base annuale (YoY) +1,6%, in aumento rispetto al precedente +0,9% (la previsione era +1,5%).
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