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Unione Europea, M3 (YoY) in maggio
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29 giugno 2026 - 10.40
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M3 in maggio su base annuale (YoY) +3,2%
, in aumento rispetto al precedente +2,7% (la previsione era +2,7%).
(Foto: © senoldo/123RF)
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