Milano 15:28
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Nasdaq 26-giu
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Unione Europea, M3 (YoY) in maggio

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Unione Europea, M3 (YoY) in maggio
Unione Europea, M3 in maggio su base annuale (YoY) +3,2%, in aumento rispetto al precedente +2,7% (la previsione era +2,7%).

(Foto: © senoldo/123RF)
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