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Prezzi consumo Unione Europea (YoY) in maggio

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Prezzi consumo Unione Europea (YoY) in maggio
Unione Europea, Prezzi consumo in maggio su base annuale (YoY) +3,2%, in aumento rispetto al precedente +3% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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