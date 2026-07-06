Ribasso del comparto utility in Italia (-1,20%)

(Teleborsa) - Ribasso per il settore utility italiano
, a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dall'indice Utilities dell'Area Euro
.
Il FTSE Italia Utilities
ha chiuso a 55.030,3, in discesa di 666,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Utilities
mostra un forte rialzo a 602, dopo aver avviato la seduta a 594.
Nel listino principale
, andamento negativo per Italgas
, con una flessione dell'1,66%.
Giornata fiacca per Hera
, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,89%.
Tra i titoli a media capitalizzazione
dell'indice utility, ribasso composto e controllato per Acea
, che archivia la sessione in flessione dell'1,63% sui valori precedenti.
Debole la giornata per Alerion Clean Power
, che porta a casa un calo dell'1,35%.
Contenuto ribasso per ERG
, che archivia la sessione in flessione dell'1,17%.