Milano 17:35
52.959 +0,27%
Nasdaq 21:50
29.748 +1,43%
Dow Jones 21:50
53.009 +0,21%
Londra 17:35
10.652 -0,26%
Francoforte 17:36
25.818 +0,15%

Ribasso del comparto utility in Italia (-1,20%)

Finanza, Indici settoriali
Ribasso del comparto utility in Italia (-1,20%)
(Teleborsa) - Ribasso per il settore utility italiano, a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dall'indice Utilities dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a 55.030,3, in discesa di 666,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Utilities mostra un forte rialzo a 602, dopo aver avviato la seduta a 594.

Nel listino principale, andamento negativo per Italgas, con una flessione dell'1,66%.

Giornata fiacca per Hera, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,89%.

Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice utility, ribasso composto e controllato per Acea, che archivia la sessione in flessione dell'1,63% sui valori precedenti.

Debole la giornata per Alerion Clean Power, che porta a casa un calo dell'1,35%.

Contenuto ribasso per ERG, che archivia la sessione in flessione dell'1,17%.

Condividi
```