BCE, Schnabel: dovremo aumentare ulteriormente i tassi di interesse

(Teleborsa) - L'ultima decisione sui tassi della Banca centrale europea "era appropriata in tutti gli scenari che abbiamo considerato, compreso uno scenario più moderato in cui i prezzi del petrolio si normalizzano rapidamente". Lo ha detto Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della BCE, in un'intervista a Die Zeit.



"Era necessario per evitare che gli elevati prezzi dell'energia a medio termine causassero effetti a catena e un'inflazione ancora più alta - ha aggiunto - Anche la crescita economica è un fattore determinante nelle nostre valutazioni. Senza l'aumento, l'inflazione rimarrebbe al di sopra del nostro obiettivo del 2% nel medio termine. Ciò non sarebbe coerente con il nostro mandato di stabilità dei prezzi. Negli ultimi anni, le persone hanno sperimentato quanto sia doloroso quando l'inflazione rimane al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato".



A una domanda se la BCE ha in programma ulteriori aumenti dei tassi di interesse, ha risposto: "Dal punto di vista attuale, dovremo aumentare ulteriormente i tassi di interesse per riportare l'inflazione al nostro obiettivo del 2% nel medio termine. Tuttavia, l'entità e la tempistica di ulteriori misure dipenderanno dall'evoluzione del conflitto, dell'economia e dell'inflazione".



"Gli aumenti dei tassi di interesse frenano l'attività economica - ha detto in un altro passaggio - Tuttavia, l'aumento dei tassi di riferimento finora - di 0,25 punti percentuali - è stato modesto e i tassi non sono ancora restrittivi. Ma anche dopo la pandemia, quando abbiamo aumentato i tassi di interesse di 4,5 punti percentuali, l'economia si è dimostrata resiliente".

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