BCE, Nagel: "Vigilanza e flessibilità sulla prossima decisione sui tassi"

(Teleborsa) - La Banca centrale europea deve restare attenta ai rischi d’inflazione e mantenere aperte tutte le opzioni in vista delle prossime decisioni sui tassi. Lo ha affermato Joachim Nagel, membro del Consiglio direttivo della BCE e presidente della Bundesbank.

Intervenendo alla conferenza di Aix-en-Provence, Nagel ha sottolineato che la situazione geopolitica resta “molto volatile”, citando le incertezze legate al Medio Oriente e l’andamento del prezzo del petrolio.



Il banchiere ha ribadito quanto già affermato a inizio settimana, ovvero l’approccio "meeting by meeting" della BCE, evidenziando che l’ultima stretta monetaria è stata giustificata dai dati sull’inflazione, ancora considerata troppo elevata.



Anche il governatore della banca centrale irlandese Gabriel Makhlouf ha confermato la determinazione dell’istituto a riportare l’inflazione al target del 2%.



Nagel ha infine definito "pragmatico" l’approccio della BCE e ha accolto positivamente il pacchetto di riforme approvato dal governo tedesco, in particolare la riforma delle pensioni, vista come un passo verso una maggiore crescita.





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