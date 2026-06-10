BCE, domani il verdetto e previsioni aggiornate. Attesa una stretta sui tassi

(Teleborsa) - Domani il focus dei mercati sarà rivolto alle decisioni di politica monetaria della Banca centrale europea, al termine del Consiglio direttivo.



Francoforte comunicherà le sue scelte alle 14:15, l'attesa prevalente è che venga operato un primo rialzo dei tassi di interesse in risposta all'ondata di rincari energetici e all'acuirsi dell'inflazione, innescata dalla guerra in Iran e dalla chiusura dello stretto di Hormuz.



Sempre domani, verranno pubblicate contestualmente le previsioni aggiornate dei tecnici della Bce su crescita economica e inflazione, che saranno determinanti per la scelta che verrà operata dai banchieri centrali e anche per l'orientamento nei mesi successivi.



Alle 14:45 ci sarà la consueta conferenza stampa esplicativa da parte della presidente Christine Lagarde.



Nelle ultime settimane la Lagarde ha ripetutamente ribadito che le decisioni vengono prese volta per volta, sulla base dell'evolversi dei dati, senza vincolarsi ad alcun percorso predeterminato, ma il persistere delle tensioni in Medioriente, in particolare sullo stretto chiave per le forniture globali di greggio, con inconsistenti tentativi di tregua, alimenta l'aspettativa di un intervento sui tassi.

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