UE, vendite immobiliari in aumento nella maggior parte dei paesi nel 2025

(Teleborsa) - Nel 2025, le vendite immobiliari nell'Unione europea sono aumentate nella maggior parte dei paesi per i quali sono disponibili i dati, rispetto al 2024. Lo comunica l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).



Il numero di transazioni immobiliari è diminuito in 3 dei 18 paesi dell'UE per i quali sono disponibili i dati. Diminuzioni si sono registrate in Croazia (-4,1%), Bulgaria (-2,5%) e Polonia (-1,1%). Gli aumenti maggiori si sono registrati in Slovenia (+29,9%), Lituania (+22,8%) e Austria (+21,4%).



Nel 2024, rispetto al 2023, il numero di transazioni immobiliari era diminuito in 6 paesi e aumentato in 12 paesi. Le diminuzioni maggiori nel numero di transazioni nel 2024 si sono registrate in Slovenia (-17,7%), Croazia (-13,9%) e Francia (-9,4%). Gli incrementi maggiori sono stati registrati in Lussemburgo (+47,1%), Ungheria (+34,8%) e Paesi Bassi (+17,0%).

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