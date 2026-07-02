Invimit SGR raccoglie manifestazioni di interesse per nuovo fondo dedicato a immobili della PA

(Teleborsa) - Invimit SGR, società di gestione del risparmio del MEF, sta raccogliendo manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione di un fondo comune di investimento immobiliare italiano di nuova istituzione, nel quale i fondi i3 Core e/o i3 MEF e/o eventuali altri fondi di fondi immobiliari, gestiti da Invimit, potranno investire mediante la sottoscrizione di quote. Il fondo sarà gestito da una società di gestione del risparmio terza, autorizzata e specializzata nel settore immobiliare.



L'iniziativa è finalizzata a individuare un FIA immobiliare il cui patrimonio sia prevalentemente destinato all'investimento e alla gestione di immobili situati sul territorio nazionale e utilizzati in locazione passiva dalle pubbliche amministrazioni, in coerenza con la missione istituzionale di Invimit.



L'investimento potenziale da parte dei fondi di fondi immobiliari di Invimit è stimato, allo stato, fino a un massimo di 120 milioni di euro. Eventuali ulteriori investimenti dei fondi di fondi immobiliari di Invimit nel nuovo fondo potranno essere effettuati successivamente, qualora la SGR dovesse destinare nuove risorse di tali fondi di fondi all'iniziativa. Per la prima volta potranno essere impiegate le risorse del fondo i3 MEF, gestito da Invimit e interamente partecipato dal MEF, che il 30 dicembre 2025 ha sottoscritto quote per un valore complessivo di 170 milioni di euro.



Possono partecipare alla procedura (con proposte di investimento entro il 30 settembre) i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati che gestiscano FIA immobiliari con un patrimonio complessivo (asset under management) superiore a 500 milioni di euro. Il nuovo fondo immobiliare dovrà avere una durata non superiore a 30 anni, una dotazione minima di 100 milioni di euro, interamente sottoscritta all'avvio dell'operatività da almeno uno dei fondi di fondi immobiliari di Invimit, e prevedere un rendimento obiettivo annuo composto superiore al 6% per ciascun fondo di fondi investitore.

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