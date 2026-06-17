OVS, vendite nette ed Ebitda in forte crescita nel primo trimestre

Procede molto bene l'integrazione di Goldenpoint

(Teleborsa) - Il Cda di OVS ha approvato i risultati del primo trimestre 2026 che, a perimetro organico (non include Goldenpoint, consolidata a partire da luglio 2025), hanno visto le vendite nette crescere a 381 milioni di Euro, +7% rispetto allo stesso periodo del 2025, con l'EBITDA rettificato che balza del +27% a 35,7 milioni di Euro. Nel periodo l’EBITDA margin sulle vendite è cresciuto dal 7,9% al 9,4%.



Tutte le principali insegne e brand hanno registrato un ottimo andamento, con riscontri positivi in ogni segmento di prodotto. Le collezioni donna continuano a crescere a doppia cifra.



L’integrazione di Goldenpoint procede in modo "eccellente", ha spiegato la società nella nota ai conti trimestrali. Rispetto al primo trimestre 2025 - quando la società non era inclusa nel perimetro del gruppo - le vendite sono cresciute a doppia cifra (+11% a 16,3 milioni) e il relativo EBITDA, seppur tipicamente negativo nel periodo per effetto della stagionalità, è in sensibile miglioramento e fa prevedere un positivo risultato dell’esercizio in linea con il piano di rilancio.



A livello consolidato le vendite nette hanno raggiunto 397 milioni di Euro, in aumento del +12% rispetto al pari periodo del 2025, con un EBITDA rettificato di 29,4 milioni di Euro.



Nel trimestre il profilo di cassa operativo ha registrato un andamento migliore per 7,5 milioni di Euro. Al 30 aprile 2026 l’indebitamento finanziario rettificato era di 260,6 milioni di Euro, con un leverage ratio in ulteriore miglioramento rispetto al 30 aprile 2025.



Anche le vendite del secondo trimestre mantengono una buona crescita.



"Il positivo andamento della top line registrato ad oggi, unito alla miglior percezione qualitativa dell’insegna OVS e all’apprezzamento della strategia di house of brands - caratterizzata in particolare dall’ottimo andamento di PIOMBO e Les Copains, ma anche di tutti gli altri marchi - ci inducono a guardare con ottimismo anche alla restante parte dell’anno", ha spiegato il management.

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