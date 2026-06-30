Banca Ifis completa cessione di ARECneprix a Prelios per 30 milioni di euro

(Teleborsa) - Banca Ifis ha perfezionato la cessione a Prelios del 100% di ARECneprix, asset management company specializzata nella gestione di crediti deteriorati, asset immobiliari e operazioni complesse. Precedentemente, ARECneprix era detenuta interamente da illimity Bank (Gruppo Banca Ifis).



La cessione, per un corrispettivo pari a 30 milioni di euro, ha generato per Banca Ifis un beneficio patrimoniale di circa 10 punti base di CET1. Contestualmente al perfezionamento dell'operazione, ARECneprix e illimity Bank (Gruppo Banca Ifis) hanno sottoscritto un accordo pluriennale di servicing, volto a garantire la continuità nella gestione dei portafogli del Gruppo Banca Ifis. L'accordo si inserisce nella strategia del Gruppo Banca Ifis di focalizzazione sulle attività core, valorizzando al contempo asset e competenze distintive all'interno di realtà industriali specializzate.



ARECneprix è la società specializzata nella gestione di crediti deteriorati, asset immobiliari e operazioni complesse. Fondata nel 2023 dalla fusione tra neprix e AREC, la società ha 117 dipendenti, gestisce asset per un totale di 6,4 miliardi di euro e nel 2025 ha registrato ricavi per 29,5 milioni di euro.

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