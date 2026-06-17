USA, vendita case esistenti accelerano a maggio a +3,8% su mese

(Teleborsa) - Segnali di accelerazione giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a maggio 2026 un aumento del 3,8% su base mensile, a fronte dell'incremento dello 0,3% di marzo (rivisto da +1,4%). È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR). Su base annua le vendite sono aumentate di quasi il 5%.



"L'ondata di acquirenti di fine primavera, anche con i tassi dei mutui invariati, è indice di una domanda repressa di abitazioni e dell'accettazione da parte dei consumatori di tassi ipotecari superiori al 6% come nuova normalità", ha spiegato Lawrence Yun, capo economista della NAR.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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