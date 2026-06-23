SpaceX, domanda per quasi 90 miliardi di dollari nella sua prima emissione di bond

(Teleborsa) - SpaceX ha registrato una domanda di quasi 90 miliardi di dollari nella sua prima emissione obbligazionaria senior non garantita.



E' quanto emerge da indiscrezioni riportate da Bloomberg, spiegando che l'azienda fondata da Elon Musk prevede di raccogliere tra 20 e 25 miliardi di dollari attraverso un’offerta in cinque tranche e che sta pagando un premio relativamente elevato rispetto ai titoli di Stato per accelerare l'operazione.



Un segnale significativo, tuttavia, è che la maggiore domanda si è concentrata sulla tranche a più breve termine dell'emissione, e quindi meno rischiosa, hanno affermato fonti a conoscenza dell'operazione. Questa distorsione e il premio che l'azienda sta pagando riflettono probabilmente le preoccupazioni relative al cash flow di SpaceX.



Nel frattempo, le azioni della società stanno rimbalzando del 3,9% a Wall Street dopo i forti realizzi delle ultime tre sedute nelle quali hanno perso complessivamente circa il 25% e i forti guadagni delle prime tre sedute di quotazione sul Nasdaq.











(Foto: SpaceX su Unsplash)

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