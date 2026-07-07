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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 6/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 6/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio

Seduta debole per il Light Sweet Crude Oil, con chiusura in calo a 68,59.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio WTI, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 67,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 69,71 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 66,82.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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