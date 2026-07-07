Avio, Advent entra nel capitale per accelerare la crescita: rileva il 7% per 109 milioni

(Teleborsa) - Il Cda di Avio ha approvato all’unanimità la sottoscrizione di un accordo di investimento con fondi gestiti e controllati da Advent International, primaria società di private equity con sede negli Stati Uniti e tra i più attivi investitori a livello globale nei settori Aerospazio e Difesa, volto a sostenere la crescita di lungo termine di Avio in Italia e i suoi piani di espansione negli Stati Uniti attraverso l’acquisizione da parte di Advent di una partecipazione di minoranza in Avio.



Advent acquisirà una partecipazione pari a circa il 7% del capitale sociale di Avio su base pre-money. Con riferimento a tale acquisizione, il Cda di Avio delibererà – in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 23 ottobre 2025 – un aumento di capitale da eseguirsi mediante emissione di massime 3.275.268 azioni, rappresentative di una partecipazione su base pre-money pari a circa il 7% del capitale sociale di Avio, da riservare in sottoscrizione ad Advent, a un prezzo pari a 33,40 euro per azione, per un importo complessivo massimo di 109,4 milioni di euro. Alla data di closing, Advent verserà per cassa l’intero importo del prezzo di sottoscrizione della partecipazione in Avio.



L’Accordo è soggetto ad usuali condizioni sospensive, tra cui, inter alia, l’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi della normativa italiana in materia di golden power.



Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive, a decorrere dalla data di closing Advent sarà soggetta a un vincolo di lock-up per 12 mesi, fatti salvi taluni eventi di cessazione anticipata. Inoltre, l’Accordo prevede che, in caso di dimissioni volontarie di uno degli attuali Amministratori indipendenti della Società, il Cda considererà la possibilità di procedere alla cooptazione di un nuovo

Amministratore designato dall'Investitore.



Il capitale raccolto rafforzerà la struttura patrimoniale di Avio e accelererà la sua strategia di lungo termine volta a far fronte alle criticità legate alla carenza di capacità produttiva di motori a propellente solido sia negli Stati Uniti sia in Europa. Le scorte, ormai in esaurimento, devono essere ricostituite, e i prime contractor necessitano di seconde fonti di produzione qualificate per sostenere l’incremento dei ritmi produttivi e colmare un deficit oramai strutturale. A tale riguardo, Avio prevede che il divario tra domanda e offerta in UE e negli Stati Uniti si attesti in media intorno a 3.000–3.700 tonnellate annue fino al 2030, in significativo aumento rispetto alle 2.400 tonnellate precedentemente stimate.



L’operazione amplia inoltre la base azionaria di Avio attraverso l’ingresso di un primario investitore nei settori aerospazio e difesa, con solide relazioni con prime contractor, subprime e agenzie governative statunitensi, nonché un comprovato track record nel supporto a iniziative di creazione di valore e alla loro esecuzione. La maggiore flessibilità finanziaria derivante dall’investimento consentirà inoltre ad Avio di perseguire potenziali opportunità di integrazione verticale all’interno del proprio ecosistema di fornitori, al fine di assicurarsi fornitori critici e rafforzare la resilienza della propria catena di fornitura in un mercato in cui la domanda eccede strutturalmente la capacità disponibile.



Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio, ha commentato: “Questa partnership con Advent rappresenta una tappa significativa per Avio, rafforzando il nostro profilo finanziario e consentendo di accelerare la nostra espansione negli Stati Uniti. Siamo lieti di accogliere un primario partner globale con il quale condividiamo una solida visione strategica e un’ambizione di lungo termine. L’investimento di Advent rappresenta un chiaro segnale di fiducia nella strategia e nelle prospettive di crescita di Avio, e il suo supporto sarà determinante per cogliere le opportunità derivanti da un mercato in rapida espansione, rafforzando ulteriormente il nostro posizionamento quale attore di riferimento nei settori spazio e difesa”.



Shonnel Malani, Managing Partner e Global Head of Aerospace and Defense di Advent, ha dichiarato: “La capacità di produrre sistemi di propulsione avanzati su larga scala sta diventando uno degli imperativi strategici fondamentali per la base industriale della

difesa. Soddisfare le esigenze di sicurezza dell’Europa, degli Stati Uniti e dei nostri alleati richiederà non solo una maggiore capacità produttiva, ma anche partnership durature che uniscano tecnologie affidabili, eccellenza industriale e investimenti a lungo termine. Avio è una delle principali aziende al mondo nel settore della propulsione e siamo entusiasti di collaborare con il suo management per ampliare le capacità critiche sia in Italia sia negli Stati Uniti. Insieme, puntiamo a rafforzare la resilienza transatlantica e a

garantire che i clienti alleati abbiano accesso alle tecnologie su cui faranno affidamento per i decenni a venire.”



Francesco Casiraghi, Managing Director di Advent, ha commentato: “I motori a propellente solido sono fondamentali per la sicurezza dell’Europa e degli Stati Uniti, e l’Occidente non ne dispone in quantità sufficiente. Avio è una delle poche società con la tecnologia, il patrimonio industriale e le competenze necessarie per colmare questo divario. Sosteniamo Giulio e il suo team per il loro comprovato track record nella propulsione e per la loro consolidata esperienza nella qualifica e produzione su scala di motori a propellente solido.”







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