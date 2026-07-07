Avio, Equita: con AuCap Advent ulteriori risorse per M&A e resilienza catena di fornitura

(Teleborsa) - Le azione della società guidata dall'Ad Giulio Ranzo
procedono toniche a Piazza Affari sostenute dalla notizia dell'accordo di investimento
con il private equity statunitense Advent
, volto a sostenere la crescita
di lungo termine di Avio. Advent acquisirà una partecipazione pari a circa il 7% del capitale sociale di Avio su base pre-money, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato
a un prezzo pari a 33,40 euro per azione, per un importo complessivo massimo di 109,4 milioni.
"Con questo aumento di capitale Avio rafforza ulteriormente la struttura finanziaria
(stimiamo cassa netta a fine anno di oltre €500mn) per sostenere la strategia di lungo termine", ha osservato Equita
.
"Ritenendo che la cassa a disposizione fosse già sufficiente
a finanziare il jumbo capex plan presentato lo scorso anno, riteniamo che queste ulteriori risorse
siano utilizzabili per M&A
al fine di assicurarsi fornitori critici e rafforzare la resilienza
della propria catena di fornitura
", hanno aggiungo gli analisti.