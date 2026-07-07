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Avio, Equita: con AuCap Advent ulteriori risorse per M&A e resilienza catena di fornitura

Difesa, Finanza
Avio, Equita: con AuCap Advent ulteriori risorse per M&A e resilienza catena di fornitura
(Teleborsa) - Le azione della società guidata dall'Ad Giulio Ranzo procedono toniche a Piazza Affari sostenute dalla notizia dell'accordo di investimento con il private equity statunitense Advent, volto a sostenere la crescita di lungo termine di Avio. Advent acquisirà una partecipazione pari a circa il 7% del capitale sociale di Avio su base pre-money, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato a un prezzo pari a 33,40 euro per azione, per un importo complessivo massimo di 109,4 milioni.

"Con questo aumento di capitale Avio rafforza ulteriormente la struttura finanziaria (stimiamo cassa netta a fine anno di oltre €500mn) per sostenere la strategia di lungo termine", ha osservato Equita.

"Ritenendo che la cassa a disposizione fosse già sufficiente a finanziare il jumbo capex plan presentato lo scorso anno, riteniamo che queste ulteriori risorse siano utilizzabili per M&A al fine di assicurarsi fornitori critici e rafforzare la resilienza della propria catena di fornitura", hanno aggiungo gli analisti.

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