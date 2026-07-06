Milano 17:35
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Dow Jones 21:25
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Londra 17:35
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Francoforte 17:36
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Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,33%

Il CAC40 termina a 8.479,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,33%
Parigi porta a casa un calo dello 0,33%, con chiusura a 8.479,87 punti.
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