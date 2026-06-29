Fineco rafforza il management per accelerare la crescita

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Fineco ha definito la nuova struttura organizzativa della Banca, rafforzando la prima linea manageriale con l’obiettivo di potenziare il presidio sulle principali leve di sviluppo e favorire un’ulteriore accelerazione della crescita.



La nuova organizzazione - riporta un comunicato - consentirà a Fineco di dare piena attuazione alla strategia presentata al Capital Market Day, rispondendo con maggiore efficacia all’evoluzione del contesto competitivo, all’accelerazione tecnologica e alle nuove esigenze della clientela, con focus particolare su consulenza finanziaria, sviluppo delle piattaforme, innovazione e valorizzazione del brand.



A diretto riporto dell’amministratore delegato e direttore generale, Alessandro Foti, viene nominato Paolo Di Grazia che assume la nuova carica di condirettore generale.



La linea manageriale a diretto riporto del condirettore generale è così composta: Fabio Milanesi, vice direttore generale e chief private bankers & PFA officer, con responsabilità di gestione, sviluppo, formazione e coordinamento della Rete dei consulenti finanziari e di presidio dei processi commerciali e distributivi della Banca.



Fabio Melisso, vice direttore generale e chief operating officer, con responsabilità della gestione e del coordinamento delle strutture a presidio dei processi organizzativi, operativi e tecnologici.



Romualdo Guidi, chief business officer, con responsabilità delle piattaforme banking, brokerage e investing, dell’area Mercati e dell’area Prodotti Retail e Private Banking.



Fabrizio Lingesso, chief marketing & communication officer, con l’accentramento delle attività di marketing, brand e comunicazione a supporto di tutte le linee di prodotto della Banca, sia in ambito domestico che internazionale.



Alessandro Annoni, direzione controlli Rete e Commissioning, con ruolo di supporto strategico e consulenziale al condirettore generale nel presidio dello sviluppo e della gestione della Rete dei PFA.



Fabrizio Brancaccio, direzione chief lending officer, con responsabilità di tutte le attività creditizie della Banca.



Fineco annuncia inoltre la conclusione consensuale del rapporto professionale con il vice direttore generale Mauro Albanese, ringraziandolo per il contributo fornito allo sviluppo della Rete di consulenti finanziari dal 2008.



Per il ruolo di CEO di Fineco Asset Management viene nominato Lorenzo Di Pietrantonio, fino a oggi chief investment officer della controllata.

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