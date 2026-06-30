Fideuram: oltre 600 giovani consulenti a Next Generation

Quinta edizione dell'evento dedicato agli under 35 delle reti del Gruppo

(Teleborsa) - Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking ha riunito nei giorni scorsi al Centro Congressi Stella Polare di Milano la propria Next Generation, la comunità dei giovani consulenti finanziari under 35 delle reti Fideuram, Sanpaolo Invest, IW Private Investments, Fideuram Direct e Intesa Sanpaolo Private Banking.



All’appuntamento, giunto alla quinta edizione, hanno partecipato oltre 600 consulenti finanziari provenienti da tutta Italia, confermando il valore strategico del progetto dedicato all’inserimento, alla crescita e alla valorizzazione delle nuove generazioni di professionisti.



La giornata è stata aperta da Fabio Cubelli, Condirettore Generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, che ha sottolineato il ruolo centrale dei giovani consulenti nel futuro della professione e nello sviluppo del modello di servizio del Gruppo. In un contesto caratterizzato da mercati complessi, nuovi bisogni della clientela e crescente richiesta di competenze, la consulenza finanziaria si conferma una professione fondata su preparazione, metodo, relazione e responsabilità. Dal 2021 a oggi sono stati inseriti oltre 1.000 giovani professionisti, a conferma della capacità delle reti di attrarre, accompagnare e far crescere nuove risorse.



A seguire, Gianluca Serafini, Condirettore Generale, e Marco Papagni, Responsabile Marketing di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, hanno illustrato alla platea un’anteprima dell’evoluzione del modello commerciale e di business della Divisione, costruito intorno al concetto di LifeCycle: un approccio di consulenza intergenerazionale capace di accompagnare il cliente lungo l’intero arco della sua vita finanziaria e familiare, integrando investimenti, protezione e previdenza in una pianificazione patrimoniale sempre più strutturata.



Tra i momenti più attesi della mattinata, l’intervento di Umberto Pelizzari, campione mondiale di apnea, che ha condiviso con la platea una testimonianza sul valore della preparazione, della disciplina, della concentrazione, della gestione delle emozioni e della capacità di costruire una squadra di collaboratori preparati e affidabili. Un racconto che ha offerto numerosi spunti applicabili anche alla professione del consulente finanziario, chiamato ogni giorno ad affrontare scenari in evoluzione con lucidità, equilibrio e visione di lungo periodo.



La mattinata è proseguita con una tavola rotonda moderata da Luca Anzola, Responsabile Multimanager & Advisory di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, con la partecipazione di quattro primarie case di investimento. Il confronto ha posto al centro i principali scenari di mercato, l’evoluzione delle soluzioni di investimento e il ruolo delle partnership con i grandi player internazionali dell’asset management a supporto della qualità della consulenza.



Lino Mainolfi, Amministratore Delegato di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, ha rivolto ai giovani professionisti presenti un messaggio di fiducia e responsabilità, confermando la solidità del percorso di crescita della Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo e il ruolo centrale delle nuove generazioni nella costruzione del suo futuro. "Siete al posto giusto, nel momento giusto", ha dichiarato Mainolfi, richiamando la leadership di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking nel mercato italiano e il suo posizionamento tra le principali realtà europee del settore. Nel suo intervento ha inoltre sottolineato come la crescita dell’azienda passi dalla valorizzazione delle persone, dalla qualità della relazione con la clientela e dalla capacità di fare squadra all’interno di una comunità professionale coesa, chiamata a interpretare con competenza e visione l’evoluzione della consulenza patrimoniale.



Dopo la pausa pranzo, spazio alla valorizzazione dei giovani talenti della rete con la premiazione di dieci consulenti finanziari, a cura di Barbara Calza, Responsabile Sviluppo e Formazione Reti, Stefano Gallizioli, Responsabile Coordinamento Reti Consulenti Finanziari di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, Andrea Favero, Responsabile di Fideuram Direct e Cristiana Fiorini, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking. Il riconoscimento ha premiato i professionisti che si sono distinti per percorso di crescita, risultati e contributo allo sviluppo della comunità Next Generation.



Nel pomeriggio è intervenuto anche il cantautore e attore Leo Gassmann, che ha portato una testimonianza personale sul talento, sulla passione e sulla capacità di costruire il proprio percorso con autenticità, impegno e determinazione, regalando inoltre alla platea alcuni dei suoi brani più celebri.



La chiusura dei lavori è stata affidata ad Andrea Ghidoni, Responsabile Rete e Coordinamento Commerciale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking che ha ribadito il valore di un percorso di crescita fondato su competenze, senso di appartenenza e capacità di interpretare l’evoluzione della relazione con la clientela. Ghidoni ha inoltre ricordato come ogni percorso professionale comporti sfide, momenti di complessità e possibili difficoltà, che rappresentano però occasioni preziose di apprendimento e maturazione. In questa prospettiva, la giornata ha voluto offrire ai giovani consulenti nuova energia, motivazione ed entusiasmo per affrontare con consapevolezza e determinazione i prossimi mesi.



Il progetto Next Generation rappresenta uno dei pilastri del percorso di sviluppo professionale promosso da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking per favorire il ricambio generazionale, sostenere la formazione dei giovani consulenti e valorizzare il talento all’interno delle reti. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Gruppo a investire sulle persone, sulla qualità della consulenza e sulla costruzione del futuro della professione.

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