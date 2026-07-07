Fincantieri, ancora forti acquisti sul titolo (+6,8%) in vetta al Ftse Mib

(Teleborsa) - Ancora denaro sulle azioni Fincantieri
che balzano del 6,8% attestandosi a 12,975 euro
e volando in vetta al FTSE MIB
(-0,1%).
Una performance che segue la chiusura di ieri a +11,4%
registrata in scia all'annuncio, da parte dell'azienda, relativo all'acquisizione di quattro società nell'underwater per circa 600 milioni di euro
, compresa la maggioranza del capitale di NextGeo
che sarà delistata dall'Euronext Growth Milan.
"La protezione delle infrastrutture sottomarine critiche è un aspetto sottovalutato da molto tempo. Rappresenta una minaccia sottovalutata", ha dichiarato l'AD Pierroberto Folgiero
in un'intervista a Bloomberg. "Il Mar Mediterraneo non è il più grande della Terra, ma è probabilmente il più congestionato", aggiungendo che i veicoli sottomarini senza equipaggio e le telecomunicazioni subacquee
si stanno affermando come aree di crescita chiave
in un mercato complessivo
che genererà, secondo le stime, circa 155 miliardi di euro di opportunità di fatturato
cumulativo tra il 2026 e il 2030, escludendo Cina e Russia.
Infine, il titolo Fincantieri beneficia anche dell'upgrade da parte di Equita
che ne ha incrementato il rating
a "Buy
" da "Hold" e il target price a 15,5 euro
per azione (+5%) in scia ai suddetti deal che creano un campione nazionale nell'Underwater con un posizionamento unico per integrazione verticale.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del principale complesso cantieristico al mondo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Fincantieri
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,32 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,34. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,31.