Piazza Affari: scambi in positivo per Fincantieri
(Teleborsa) - Scambia in profit il principale complesso cantieristico al mondo, che lievita del 3,42%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fincantieri rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario attuale di Fincantieri mostra un allentamento della trendline al test del supporto 11,26 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 11,47. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 11,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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