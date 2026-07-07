Francoforte: andamento rialzista per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che tratta in utile del 2,16% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fresenius Medical Care rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 42,35 Euro e primo supporto individuato a 41,69. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 43,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```