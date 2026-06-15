Francoforte: balza in avanti Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che tratta in utile del 2,32% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fresenius Medical Care rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 40,86 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 40,26. L'equilibrata forza rialzista del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 41,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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