Francoforte: andamento rialzista per Fresenius Medical Care
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che tratta in utile del 2,02% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresenius Medical Care evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di apparecchi per la dialisi rispetto all'indice.
Tecnicamente, Fresenius Medical Care è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 39,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 40,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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