Francoforte: andamento rialzista per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che tratta in utile del 2,02% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresenius Medical Care evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di apparecchi per la dialisi rispetto all'indice.





Tecnicamente, Fresenius Medical Care è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 39,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 40,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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