Fresenius Medical Care scambia in rosso a Francoforte
(Teleborsa) - Retrocede molto la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,39%.
L'andamento di Fresenius Medical Care nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 40,69 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 39,64. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,74.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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