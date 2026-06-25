Fresenius Medical Care scambia in rosso a Francoforte

(Teleborsa) - Retrocede molto la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,39%.



L'andamento di Fresenius Medical Care nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 40,69 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 39,64. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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