Germania, l'agenzia EBV avvia la ricostituzione delle riserve strategiche di diesel

(Teleborsa) - La Germania ha avviato il ripristino delle proprie riserve strategiche di diesel, una mossa destinata ad accrescere la domanda in un mercato europeo già caratterizzato da forniture limitate. L'agenzia tedesca per le scorte petrolifere (EBV) ha pubblicato nei giorni scorsi una gara per l'acquisto di oltre 760.000 barili di diesel, confermando che l'operazione è finalizzata a ricostituire le riserve di emergenza.



A fine giugno era già stata avviata un'ulteriore procedura per quasi 630.000 barili.



L'iniziativa arriva in un contesto di mercato ancora sotto pressione per gli effetti del conflitto tra Iran e Stati Uniti, che ha ridotto la disponibilità di carburanti. L'Europa, importatrice netta di diesel, deve inoltre fare i conti con il forte calo delle esportazioni dalla Russia, aumentando la competizione per l'approvvigionamento del combustibile.



Lo scorso marzo i Paesi membri dell'Agenzia Internazionale dell'Energia avevano concordato il rilascio sul mercato di 400 milioni di barili di petrolio e prodotti raffinati, tra cui il diesel, dalle riserve strategiche, per contenere gli effetti delle interruzioni dell'offerta causate dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.







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