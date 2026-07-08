UE avvia procedura di infrazione su Italia, Germania e Francia per tassazione dividendi

(Teleborsa) - La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di messa in mora a Germania, Francia e Italia per non aver adeguato la propria legislazione in materia di tassazione dei dividendi percepiti da società controllate in altri Stati membri alla Direttiva madre-figlia.



La legislazione fiscale tedesca, francese e italiana determina una frammentazione delle norme comuni in materia di tassazione societaria stabilite dalla Direttiva madre-figlia, in quanto tassa i dividendi percepiti da una società madre da società controllate residenti in altri Stati membri con un'aliquota superiore a quella consentita dalla Direttiva stessa. Ciò ha un impatto negativo sulla competitività e sugli investimenti delle imprese di medie e grandi dimensioni che operano nel mercato unico. Le decisioni rientrano nell'ambito delle attività di applicazione della Commissione volte a rimuovere le barriere nel mercato unico in 11 aree prioritarie.



La Commissione invia pertanto una lettera di messa in mora a Germania, Francia e Italia, che hanno ora due mesi di tempo per rispondere e porre rimedio alle carenze evidenziate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di emettere un parere motivato.

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