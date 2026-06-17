Carburanti: Mimit, proseguono i ribassi su verde e diesel

(Teleborsa) - Prosegue il calo dei prezzi dei carburanti alla pompa, complice la profonda correzione del prezzo del petrolio. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio sui prezzi del Mimit, in data odierna - mercoledì 17 giugno 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale registra un valore pari a 1,872 euro/l per la benzina e 1,974 euro/l per il gasolio. Si registra così un calo rispetto ai prezzi medi di ieri per la verde (1,881 euro/l) ed il diesel (1,985 euro/l).



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,964 euro/l per la benzina e 2,060 euro/l per il gasolio, rispetto agli 1,973 euro/l per la benzina e 2,069 euro/l per il gasolio di martedì.

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