UBS abbassa il giudizio su Jefferies a Neutral per limitato upside dopo rally, target price sale però a 67 dollari

(Teleborsa) - UBS ha abbassato il giudizio da "buy" a "neutral" su Jefferies Financial Group osservando come il recente rally del titolo lasci poco spazio a ulteriori guadagni, alzandone comunque il prezzo obiettivo da 59 a 67 dollari.



Inoltre, in vista dei risultati della prossima settimana, UBS ha aumentato del 95% la sua stima sugli utili per azione del secondo trimestre, portandola a 1,45 dollari, di oltre il 40% superiore rispetto al consensus pari a 1,01 dollari, citando la solida performance dei ricavi derivanti dai servizi di consulenza e dai mercati azionari.



L'istituto ha poi alzato la previsione sull'EPS per l'intero anno 2026 del 23% a 4,40 dollari e, quella sul 2027, del 2% a 5,10 dollari.



Infine, il broker ha osservato che circa il 60% delle operazioni di Jefferies proviene storicamente da attività promosse da investitori, rispetto al 45-50% dei concorrenti, esponendola maggiormente a una ripresa più lenta in questo segmento.

Condividi

```