Londra: balza in avanti Diageo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda di bevande alcoliche , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,44%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Diageo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Diageo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 15,4 sterline. Prima resistenza a 15,77. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 15,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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