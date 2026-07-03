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Londra: scambi al rialzo per Weir Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Weir Group
Seduta positiva per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che avanza bene del 2,13%.
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