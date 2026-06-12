A Londra, forte ascesa per Antofagasta

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia mineraria , che scambia in rialzo del 4,02%.



Lo scenario su base settimanale di Antofagasta rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo dell' azienda sudamericana estrattrice di rame evidenzia un declino dei corsi verso area 39,69 sterline con prima area di resistenza vista a 40,57. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 39,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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