Londra: scatto rialzista per Antofagasta

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia mineraria , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,00%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Antofagasta più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico dell' azienda sudamericana estrattrice di rame è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43,76 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 42,66. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```