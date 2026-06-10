Madrid: giornata depressa per Acciona

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società elettrica spagnola , che mostra un decremento del 3,07%.



La tendenza ad una settimana di Acciona è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 229,7 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 240,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 225,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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