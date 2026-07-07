NATO lavora a prototipo di munizione generica da 155 mm e nuovi missili a lungo raggio

(Teleborsa) - Nove Alleati (Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Norvegia, Slovacchia, Svezia e Turchia) della NATO hanno concordato di collaborare allo sviluppo di un prototipo di munizione generica NATO da 155 mm. L'annuncio è arrivato in occasione del Forum sull'industria della difesa del vertice NATO ad Ankara, in Turchia. In particolare, il progetto Generic NATO Indirect Fire Round (GENIFR) definirà i parametri per una futura munizione NATO da 155 mm completamente intercambiabile e interoperabile.



Inoltre, sei Alleati (Danimarca, Francia, Italia, Norvegia, Turchia e Regno Unito) hanno lanciato il progetto multinazionale NATO "Ground-Based Precision Strike Capabilities High Visibility Project" per esplorare lo sviluppo multinazionale di nuove capacità di attacco di precisione a lungo raggio, inclusi nuovi lanciatori e missili.



Infine, l'Agenzia di supporto e approvvigionamento della NATO (NSPA) ha contribuito alla stipula di diversi contratti quadro per l'acquisto di ulteriori munizioni da 155 mm e munizioni a guida autonoma. La Turchia ha anche annunciato un importante investimento nazionale nei missili da crociera a lungo raggio ATMACA, basati a terra.



"Lo sviluppo e la produzione di capacità di attacco avanzate sono complessi e costosi - evidenzia la NATO - La mancanza di compatibilità e interoperabilità è stata una problematica ricorrente che ha inciso sulla capacità produttiva. Come dimostrato durante la guerra in Ucraina, la minaccia degli attacchi a lungo raggio è in rapida crescita ed evoluzione, il che richiede un approccio più agile nello sviluppo e nell'impiego di tali capacità. Sfruttando progetti multinazionali e appalti congiunti, gli Alleati possono condividere i costi di sviluppo, accelerare i tempi, ottenere economie di scala e schierare capacità più rapidamente rispetto a quanto potrebbero fare individualmente".

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