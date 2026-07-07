NATO, Alleati investiranno 40 miliardi di dollari in 5 anni in capacità anti-drone

L'annuncio ad Ankara

(Teleborsa) - Gli Alleati della NATO hanno annunciato un investimento di oltre 40 miliardi di dollari in capacità anti-drone nei prossimi cinque anni. L'obiettivo è anche quello di quintuplicare il numero di operatori di droni entro la fine del 2027. L'annuncio è arrivato in occasione del Forum sull'industria della difesa del Vertice NATO ad Ankara (Turchia).



Per agevolare un rapido approvvigionamento, la NATO istituirà un mercato anti-drone che garantirà la disponibilità di sistemi testati e compatibili con gli standard NATO, si legge in una nota.



A supporto dell'addestramento all'uso dei droni, gli Alleati si avvarranno anche dell'iniziativa multinazionale NATO Flight Training Europe (NFTE). Questa iniziativa facilita l'addestramento di tutto il personale di volo e verrà estesa anche all'addestramento degli operatori di droni. Al Forum, Finlandia, Francia e Svezia si sono unite agli altri diciassette membri dell'NFTE. Grazie a questa iniziativa, gli Alleati partecipanti hanno accesso ai sedici centri di volo NFTE dislocati in otto paesi.



La Supply and Procurement Agency (NSPA) della NATO ha inoltre assegnato un contratto del valore di centinaia di milioni di dollari per l'acquisto di droni di sorveglianza per gli Alleati.

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