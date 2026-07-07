La NATO sceglie il GlobalEye di Saab come nuovo aereo da sorveglianza

(Teleborsa) - Undici paesi che fanno parte della NATO hanno annunciato l'acquisizione congiunta del velivolo Saab GlobalEye, che costituirà il nuovo sistema di allerta e controllo aereo (AWACS) dell'Alleanza. L'annuncio è arrivato durante il Forum sull'industria della difesa del Vertice NATO ad Ankara.



La decisione rappresenta un passo significativo nella modernizzazione delle capacità di sorveglianza e allerta precoce aerea della NATO, sostituendo parte della flotta di Boeing E-3, ormai obsoleta.



Il sistema GlobalEye fornirà una sorveglianza avanzata multidominio in aria, terra e mare da un'unica piattaforma. Garantirà una migliore capacità di rilevamento e tracciamento di minacce complesse, tra cui sciami di droni, missili balistici e missili da crociera, si legge in una nota. Il velivolo è sviluppato dalla svedese Saab in collaborazione con la canadese Bombardier Aerospace e un contributo da parte di aziende statunitensi.



Gli 11 alleati di questa coalizione sono Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Romania e Svezia.



Il Segretario Generale Mark Rutte ha annunciato che la NATO avvierà negoziati formali con Saab per l'acquisizione di un massimo di dieci sistemi GlobalEye. Al momento, Saab non ha firmato alcun contratto né ricevuto alcun ordine in relazione all'annuncio.



"Siamo onorati e orgogliosi di supportare la NATO nello sviluppo delle sue capacità AEW&C di nuova generazione - ha dichiarato Micael Johansson, CEO di Saab - Siamo certi che GlobalEye sia la scelta giusta per l'Alleanza, in quanto offre comprovate capacità, adattabilità e un vantaggio operativo a lungo termine. L'annuncio odierno posiziona chiaramente GlobalEye come la soluzione leader a livello mondiale per l'allerta precoce e il controllo aviotrasportato avanzato. Attendiamo con interesse i prossimi passi dei negoziati".



(Foto: Saab)

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