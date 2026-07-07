NATO, quattro paesi acquisteranno fino a cinque droni di sorveglianza Triton

(Teleborsa) - Danimarca, Finlandia, Germania e Norvegia hanno annunciato l'acquisto di un massimo di cinque velivoli senza pilota Northrop Grumman MQ-4C Triton, modello di fascia alta, ad alta quota e a lunga autonomia, per potenziare la forza di intelligence, sorveglianza e ricognizione della NATO.



L'annuncio è arrivato in occasione del Forum sull'industria della difesa del Vertice NATO ad Ankara, in Turchia. I nuovi velivoli andranno ad affiancare la flotta di Alliance Ground Surveillance (AGS) della NATO, che opera dalla base aerea di Sigonella, in Italia.



I velivoli Triton, progettati specificamente per la sorveglianza marittima, possono sostenere voli di 24 ore a un'altitudine superiore ai 15 km. Equipaggiati con sensori a lungo raggio, i velivoli Triton aumenteranno la capacità degli Alleati di individuare tempestivamente le minacce, proteggere le linee di comunicazione marittime e supportare le operazioni in regioni difficili, come l'Artico e l'estremo Nord. Si sta formando un consorzio industriale transatlantico per realizzare questa capacità.



Mentre Northrop Grumman costruirà il velivolo Triton, Airbus Defence and Space e altre aziende europee forniranno il segmento di terra, i servizi di gestione dei dati, il comando e controllo, le infrastrutture e il supporto alle missioni.

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