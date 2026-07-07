NATO, sette paesi ampliano capacità di trasporto con flotta di Airbus A400M

(Teleborsa) - Sette Alleati della NATO (Belgio, Croazia, Francia, Polonia, Spagna, Turchia e Regno Unito) hanno lanciato un nuovo progetto multinazionale ad alta visibilità per una flotta di velivoli militari Airbus A400M, con l'obiettivo di incrementare le capacità di trasporto aereo strategico e di rifornimento in volo, sia a livello NATO che nazionale. L'annuncio è arrivato in occasione del Forum sull'Industria della Difesa del Vertice NATO di Ankara, in Turchia.



L'iniziativa multinazionale sull'A400M fa seguito al successo della flotta multinazionale di Airbus A330 Multirole Tanker Transport (MRTT), che ha ricevuto il suo primo velivolo nel 2020. Seguirà lo stesso concetto di "pooling and sharing", in cui i Paesi partecipanti mettono in comune gli aeromobili e condividono i costi, beneficiando delle economie di scala. L'Airbus A400M offre alle forze NATO e alleate una flessibilità operativa molto maggiore, avendo un'elevata capacità di carico e un lungo raggio d'azione.



Parallelamente all'iniziativa multinazionale A400M, la Finlandia è entrata a far parte della flotta multiruolo di rifornimento in volo (MRTT - Multinational Multi-Role Tanker Transport). Insieme, i nove membri della flotta MRTT (Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia) hanno anche annunciato l'imminente consegna del decimo Airbus A330 MRTT, avvicinando la flotta alla sua piena capacità di 12 velivoli.





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