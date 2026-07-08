Meloni incontra Zelensky: "fermo sostegno Italia a fianco Ucraina"

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del Vertice NATO ad Ankara. Nel corso del colloquio - spiega Palazzo Chigi in una nota - è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura.



Il Presidente del Consiglio ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi.



Zelensky che ha esortato i suoi alleati a prendere "decisioni forti" al vertice Nato ad Ankara. "È di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice Nato di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea", ha scritto su Facebook.



"Finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, la Russia è solo incoraggiata a continuare a 'squarciare' gli edifici residenziali. Stati Uniti e Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrore".











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