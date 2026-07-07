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New York: pioggia di acquisti su Palantir Technologies

Migliori e peggiori
New York: pioggia di acquisti su Palantir Technologies
(Teleborsa) - Protagonista la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,55%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Palantir Technologies più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Palantir Technologies rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 141 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 133,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 148,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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