New York: calo per Honeywell International
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di apparecchiature industriali, con una flessione del 3,74%.
L'andamento di Honeywell International nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Honeywell International è in rafforzamento con area di resistenza vista a 230,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 218,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 243,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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