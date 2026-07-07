New York: calo per Honeywell International

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di apparecchiature industriali , con una flessione del 3,74%.



L'andamento di Honeywell International nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Honeywell International è in rafforzamento con area di resistenza vista a 230,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 218,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 243,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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