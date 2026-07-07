New York: sell-off per Teradyne

(Teleborsa) - Retrocede molto la società che produce i tester di circuiti integrati , che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,14%.



La tendenza ad una settimana di Teradyne è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Teradyne segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 339 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 355,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 333,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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