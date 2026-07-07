New York: violenta contrazione per Generac Holdings

(Teleborsa) - In forte ribasso l' azienda che produce generatori di energia elettrica , che mostra un -10,62%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Generac Holdings rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Generac Holdings mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 222,8 USD con area di resistenza individuata a quota 244,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 215,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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