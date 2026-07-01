New York: brusca correzione per Generac Holdings
(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda che produce generatori di energia elettrica, che soffre con un calo del 6,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Generac Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Generac Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 283,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 266,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 300,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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