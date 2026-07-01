New York: brusca correzione per Generac Holdings

(Teleborsa) - Scende sul mercato l' azienda che produce generatori di energia elettrica , che soffre con un calo del 6,92%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Generac Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Generac Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 283,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 266,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 300,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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