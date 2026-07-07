Parigi: balza in avanti LVMH

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding francese , che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





L'andamento di breve periodo di LVMH mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 502,6 Euro e supporto a 497,1. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 508,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```